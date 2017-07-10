В сеть утекли изображения упаковки Xiaomi Redmi Note 5A

О том, что Xiaomi собирается выпустит фаблет Redmi Note 5 в ближайшее время, пишут многие. На прошлой неделе в сети появилась информация о характеристиках гаджета. Сегодня же в Интернет утекли фото стильных красных коробок с надписью Note 5A и логотипом Mi. Вероятно, что версия Note 5A окажется более слабым и недорогим вариантом «просто» Note 5 по аналогии с Redmi 4A, 4, 4 Prime — самой слабой была именно версия 4A.

Что касается Redmi Note 5, то смартфон предположительно оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony IMX 234. Аппаратной основой станет либо Qualcomm Snapdragon 630, либо 660.

Аккумулятор станет немного менее емким — 3790 мАч вместо 4100 мАч. Такая жертва была принесена ради тонкости — толщина смартфона составит 7,5 мм.

Поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0, есть порт USB Type-C и сканер отпеатков пальцев. Предусмотрены следующие конфигурации:

  • 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $175/€155
  • 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $205/€180
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — $220/€195
Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Xiaomi Redmi Note 5

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