Смартфон ZTE на Android 7.1.1 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ZTE под модельным номером V0840, который пока не был представлен официально.


По данным бенчмарка, ZTE V0840 основан на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранней утечке с сайта китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон получит 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), основную камеру на 8 Мп, фронтальную — на 5 Мп, 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2500 мАч.

Источник
Geekbench
Теги
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