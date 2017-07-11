Apple расширила бесплатную гарантию для смарт-часов Apple Watch

Компания Apple расширила условия бесплатного постпродажного сервисного обслуживания для смарт-часов первого поколения Apple Watch. Об этом рассказал профильный ресурс MacRumors, получивший в свои руки внутренние правила относительно сервиса.





Теперь Apple Watch первого поколения с отсоединившейся задней крышкой можно будет бесплатно починить в течение трех лет с момента даты изначальной продажи устройства. То есть, если Apple Watch были куплены в апреле 2015 года, то бесплатно починить из можно будет до апреля 2018 года. Гарантия охватывает все версии смарт-часов, включая Sport, Edition и Hermès.

Ранее Apple предприняла аналогичное расширение гарантии на другую поломку — вздувшуюся батарею, выдавливающую дисплей.