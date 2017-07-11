Цифра дня: сколько Honor 9 продала Huawei?

Цифра дня:

1 000 000

Honor 9 удалось продать Huawei за 28 дней.

Смартфон Honor 9 от Huawei, вышедший около месяца назад, уже успел разойтись тиражом в один миллион устройств, заявил один из боссов китайской компании. Для достижения такого впечатляющего результата понадобилось всего 28 дней. Кстати, речь идет о продажах исключительно в Китае, продажи в других регионах в сообщении не учитывались.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

В России Honor 9 доступен в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM. Honor 9 можно купить в синем, сером и черном цветах по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Huawei Honor 9

Комментарии

Материалы по теме

Huawei Honor 9 представлен официально

13 июня

Samsung Galaxy Note Fan Edition представлен официально

3 июля

Samsung выпустила смартфон Galaxy J5 Pro

5 июля

Смартфон Hydrogen One с голографическим дисплеем обойдется в 1200 долларов

7 июля

Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

27 июня

Стартовали продажи Huawei Honor 9 в России

6 июля
Из рубрикиТелефоны
Мини-версия LG G6 представлена официально
Смартфон Huawei Y3 2017 оценен дешевле 6 тысяч рублей
Клон iPhone 8 из Китая изучили на видео

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 94
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 43
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27