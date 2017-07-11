Смартфон Huawei Y3 2017 оценен дешевле 6 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Y3 2017 года выпуска. Это бюджетная модель с простыми параметрами. Huawei Y3 2017 станет наследником Huawei Y3 II, вышедшего весной прошлого года.

Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 8 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6580M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2200 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Emotion UI 4.1. В России смартфон доступен в золотом и сером вариантах расцветки корпуса по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.