Рассекречены цены на смартфоны LG Q6 и Q6+

Как мы уже писали, компания LG Electronics представила сегодня смартфон LG Q6, фактически, упрощенную версию флагманского смартфона LG G6. Во время анонса цена не была объявлена, но корейский ресурс iNews24 поделился неофициальной информацией о стоимости новинки.





По данным источника, LG Q6 выйдет в Южной Корее по цене 418 тысяч вон, то есть около 363 долларов США. Версия LG Q6+ — за 499 тысяч вон или 433 долларов США. Стоимость самой младшей вариации, Q6α, пока так и осталась неизвестной.

Смартфон, действительно, унаследовал ряд особенностей флагмана, но при этом относится к среднему классу, лишившись сканера отпечатков пальцев, двойной камеры и топового процессора. К LG Q6 перешла главная изюминка LG G6 — дисплей FullVision практически во всю переднюю панель, хоть и немного меньшей диагонали. Смартфон заключен в алюминиевый корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением Full HD+(2160 x 1080 пикселей, 442ppi) и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 435.

Что касается памяти, то предусмотрено три версии смартфона — LG Q6α с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, просто Q6 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также Q6+ с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и ГЛОНАСС, NFC и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 142,5 x 69,3 x 8,1 мм, а вес — 149 граммов.

Смартфон LG Q6 станет доступен в ключевых азиатских регионах с августа, а затем появится в Европе, Латинской и Северной Америке.