Смартфон LG V30 показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG V30, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.





Рендеры подтверждают более раннее сообщение, что LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран.





Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составит 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.





Как ожидается, LG V30 также сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дебют ожидают на пресс-конференции 31 августа к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. LG планирует принимать предварительные заказы в течение недели или двух в Южной Корее пред стартом продаж. Цена на корейском рынке должна составить порядка 699 долларов США за версию с 64 ГБ встроенной флеш-памяти.