Louis Vuitton представил смарт-часы Tambour Horizon за 2,5 тысячи долларов

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил свои первые смарт-часы. Ими стала модель под названием Tambour Horizon, базирующаяся на платформе Android Wear 2.0.





Louis Vuitton Tambour Horizon оснащаются 1,2-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 390 пикселей, чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 300 мАч. Часы защищены от воздействия воды при погружении на глубину до 30 м.







Часы имеют 42-мм корпус и толщину 12,55 мм. Компания предлагает шесть десятков съемных ремешков для часов. Экран и задняя панель покрыты сапфировым стеклом. Самая младшая стальная версия Louis Vuitton Tambour Horizon обойдется в 2450 долларов США.