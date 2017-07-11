В сеть утекло изображение оболочки MIUI 9 от Xiaomi

В сеть утекло изображение фирменной оболочки MIUI 9 от Xiaomi, ее компания использует на своих смартфонах на Android. На скриншоте вы можете увидеть экран блокировки с ярлыками для нескольких приложений, вроде MIJIA, Mi Pay Mi Bus, Universal Remote Control и кнопки включения фонарика. Ярлыки можно расположить так, как душе угодно.

Предположительно, главной функций MIUI 9 станет разделенный экран и поддержка функции картинка в картинке.

Официальный аккаунт Xiaomi в социальной сети Weibo уже подтвердил, что это действительно дизайн экрана блокировки MIUI 9.

По слухам, MIUI 9 окажется доступна уже 16 авугста.  

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Xiaomi MIUI 9

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