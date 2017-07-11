Moto X4 с двойной камерой засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально.


Согласно бенчмарку, Moto X4 получил 5,2-дюймовый с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальную камеры. Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную камеру 12+8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Дебют Moto X4 ожидается на пресс-мероприятии, которое пройдет в Нью-Йорке 25 июля 2017 года.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto GFXBench Moto X4

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