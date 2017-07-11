В сеть утекли технические параметры смартфона Oppo A77

В сеть утекло изображение с одной из внутренних презентаций Oppo, которое раскрывает характеристики нового смартфона средней ценовой категории A77. Мы уже слышали о том, что гаджет получит основную двойную камеру на 16 МП и 13 МП.

А вот о том, что новинка будет оснащена чипом Snapdragon 625 узнали только сейчас. И это весьма удивительно, учитывая, что этой SoC более года. Также A77 получит 5,5-дюймовый дисплеем с разрешением 1080p, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Работать устройство будет на Android 7.1 Nougat, емкость аккумулятора составит 3200 мАч.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Oppo A77

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