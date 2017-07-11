Samsung Galaxy Note 8 дебютирует раньше ожидаемого

Компания Samsung Electronics пересмотрела свои планы по выпуску наследника Galaxy Note 7. Смартфон Samsung Galaxy Note 8 станет доступен раньше ожидаемого, в начале, а не конце сентября, как предполагалось ранее. Об этом сообщил корейский ресурс The Bell.





В качестве причин поспешности указываются хорошие, но не "выдающиеся" продажи флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+, которые так и не смогли переплюнуть своих предшественников. Вторая причина — ожидающийся также в сентябре релиз следующего поколения iPhone.

Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display со соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, Infinity Display с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.