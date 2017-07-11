Представлен список топовых смартфонов на Snapdragon 835 по версии AnTuTu

Каждый месяц тест AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности. В июне самым мощным смартфоном в общем зачете оказался OnePlus 5 на Android'е. В мае, напомним, победителем оказался HTC U11.

OnePlus 5 набрал 181 879 баллов — это первый смартфон, чье количество баллов превысило 180 тысяч. Второе место у ZTE Nubia Z17, а третье у HTC U11.

Samsung Galaxy S8+ набрал лишь 171 703 балла и занял пятую строку, а Xiaomi Mi 6 - шестую (170 225 баллов). Что касается iPhone 7 Plus, то у него седьмое место, а у iPhone 7 – восьмое.

Что касается июньского iOS-топа, то он выглядит так:

Android-топ ниже: