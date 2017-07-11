Xiaomi представила специальное издание фаблета Mi Note 2

Компания Xiaomi представила новую версию фаблета Mi Note 2. Модель под названием Xiaomi Mi Note 2 Special Edition получила повышенный объем оперативной памяти — 6 ГБ.





Отметим, что выпущенный в октябре прошлого года смартфон Xiaomi Mi Note 2 предлагался до этого момента в двух вариантах — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или же с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Как мы видим, вариация Mi Note 2 Special Edition займет промежуточное место между ними. В остальном смартфон остался прежним.

Смартфон получил 5,7-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей, загнутый на две кромки корпуса, с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821. Задняя камера оснащается 22,5-мегапиксельным сенсором Sony IMX318, фронтальная камера 8-мегапиксельная. Аккумулятор обладает емкостью 4070 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

В Китае смартфон Xiaomi Mi Note 2 Special Edition предлагается в черном цвете за 426 долларов США.