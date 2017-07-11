Xiaomi готовит смартфон X1 под новым брендом Lanmi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящейся к выпуску новинке китайской компании Xiaomi. По данным источника, компания планирует запустить новый субаренд для смартфонов — Lanmi, что представляет собой транскрипцию иероглифов 蓝米, переводящихся как Blue Rice или "голубой рис". Первым смартфоном в новой линейки должен стать Lanmi X1.





Смартфон будет доступен в двух основных моделяхй. Первая получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2160 x 1080 киселей, двойную камеру с сенсорами Sony IMX362 или IMX368, сканер отпечатков пальцев на задней панели, процессор Qualcomm Snapdragon 660.

Вторая модель оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и сканером отпечатков пальцев на передней панели. Опции памяти обеих моделей составят: 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM, 6 ГБ RAM и 64 ГБ ROM, 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.