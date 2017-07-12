ASUS выпустит смартфоны ZenFone 4 в августе

Компания ASUStek Computer начнет поставки смартфонов серии ZenFone 4, спустя четыре месяца изначально запланированных сроков выпуска. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Отметим, что на прошлой неделе ASUS представила в России первую модель серии — ZenFone 4 Max, ее продажи должны стартовать уже 14 июля. По словам DigiTimes, первые поставки как раз придутся на ZenFone 4 Max, а затем появятся и другие представители серии. Впрочем, некоторые версии ZenFone 4 могут прибыть в Европу только в конце сентября.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL), ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006).