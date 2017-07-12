Чехлы для Google Pixel 2 показались на фото

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал подборку фотографий прозрачных защитных чехлов, якобы, предназначенных для следующего поколения смартфона Google Pixel.





Судя по фото, смартфон сохранит скверн отпечатков пальцев на прежнем месте на задней панели. Согласно более ранним утечкам, модель Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.