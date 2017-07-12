Второй дисплей Meizu Pro 7 полезен при съемке селфи основной камерой

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые живые фотографии готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.





На фото демонстрируется главная изюминка Meizu Pro 7, вспомогательный дисплей на задней панели. Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink. Недавно в сети появился ряд фотографий, на которых демонстрируется в работе цветной LCD-дисплей, но согласно самым последним утечкам, экран все же монохромный на базе E-ink, его диагональ составляет 2 дюйма.





Новые фото снова показывают цветной экран в действии. В том числе, его полезность при съемке селфи с помощью основной камеры на заднем экране.





Второй особенностью станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составляет 410 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.