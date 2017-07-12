Samsung Galaxy Note 8 дебютирует 23 августа
Согласно новой утечке, компания Samsung Electronics выбрала 23 августа для анонса наследника Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщил корейский ресурс The Bell.
Отметим, что более ранние слухи говорили о дебюте Galaxy Note 8 на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Кроме того, вчера тот же The Bell рассказал об изменившихся планах Samsung, которая решила начать продажи Galaxy Note 8 в начале, а не конце сентября, как предполагалось ранее.
В качестве причин поспешности указываются хорошие, но не "выдающиеся" продажи флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+, которые так и не смогли переплюнуть своих предшественников. Вторая причина — ожидающийся также в сентябре релиз следующего поколения iPhone.
По предварительной информации, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display со соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, Infinity Display с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.
Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.