TP-Link представила смартфон Neffos X1 Lite

Компания TP-Link представила пополнение серии Neffos X1, в которой уже имеются модели Neffos X1 и X1 Max — упрощенную модель Neffos X1 Lite. Как отмечает производитель, смартфон отличается облегченным дизайном и весит 138 граммов благодаря пластиковому, а не металлическому, как у старших версий, корпусу.


Neffos X1 Lite оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2250 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. В России смартфон станет доступен в светло-сером и золотистом цветах в начале августа, рекомендованная цена пока не раскрывается.

Источник
Neffos
Теги
смартфон ANDROID TP-LINK Neffos

Комментарии

Материалы по теме

KFC выпустила собственный смартфон

12 июля

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition вышел в продажу

7 июля

Мини-версия LG G6 представлена официально

11 июля

Объявлены российские цены на смартфоны Neffos X1 и X1 Max от TP-Link

16 февраля

Первые смартфоны легендарного производителя роутеров. Обзор TP-Link Neffos C5 и C5L

12 мая 2016

Смартфоны BQ Aquaris X и Aquaris X Pro вышли в продажу в России

10 июля
Из рубрикиТелефоны
Второй дисплей Meizu Pro 7 полезен при съемке селфи основной камерой
Проблемы с софтом iPhone 8 привели к панике в Apple
Tele2 начал принимать оплату через Apple Pay

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 47
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28