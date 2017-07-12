В Geekbench засветился смартфон Xiaomi Helium с Snapdragon 617

Компания Xiaomi, судя по всему, готовит множество новых моделей смартфонов. Только вчера мы писали о Xiaomi X1; сегодня же в Geekbench засветилось устройство под кодовым наименованием Xiaomi Helium.

Гаджет получит 8-ядерную SoC среднего уровня Snapdragon 617 (частота — 1,4 ГГц) и будет работать на Android Nougat с надстройкой MIUI.

Новинку оснастят 3 ГБ оперативной памяти.

Больше никакой информации нет. Однако, напомним, что в пошлом году Xiaomi использовала кодовые обозначения Helium и Hydrogen для будущего смартфона Mi Max. Helium отвечал за версию с накопителем на 32 ГБ, а Hydrogen – за версию с 64 ГБ. Вероятно, что нынешний Helium это один из новых вариантов Mi Max 2 – например, с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Xiaomi

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