Смарт-часы ASUS ZenWatch 3 начали обновляться до Android Wear 2.0

Компания ASUS начала распространение давно ожидаемой прошивки с обновлением Android Wear 2.0 для смарт-часов ZenWatch 3. Об этом сообщил представитель компании на официальном форуме ZenTalk.





Отметим, что ASUS ZenWatch 3 вышли в продажу в декабре 2016 года, за два месяца до релиза платформы Android Wear 2.0. Как ожидалось, обновление для ZenWatch 3 должно было выйти в конце второго квартала 2017 года, но этого так и не произошло.

Также вскоре ожидается обновление ASUS ZenWatch 2 до Android Wear 2.0, которое будет выпущено в два этапа. Первая фаза распространения стартует в июле, а вторая — в конце июля или начале августа.