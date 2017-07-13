Moto покажет смартфон с ударостойким дисплеем

Moto представила новый тизер своего будущего смартфона. На изображение мы видим разбитое стекло. Вероятно, что это намек на защитное стекло дисплея; гаджет окажется ударостойким. На данный момент у Moto только одна модель способна пережить падение с высоты 5 футов и это Moto Z Force. Таким образом, можно сделать вывод, что 25 июля на специальном мероприятии в Нью-Йорке будет анонсирован именно Moto Z2 Force.

Недавно команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2 Force.

Судя по бенчмарку, смартфон с модельным номером XT-1789-05 получил дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), базируется на операционной системе Android 7.1.1 Nougat, топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а разрешение дисплея составит Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Также отмечаются камеры на 5 и 12 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Предположительно, смартфон изготовлен по технологии AMOLED и имеет диагональ 5,5 дюйма.