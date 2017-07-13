Четыре новых смартфона Nokia на подходе

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал подробности о четырех готовящихся к выпуску смартфонах Nokia от компании HMD Global. Речь идет о смартфонах Nokia 2, 7, 8 и 9, источник назвал процессоры, на которых они базируются.





Nokia 2 базируется на Qualcomm Snapdragon 212 или неизвестном чипе Mediatek, Nokia 7 – на Snapdragon 630, Nokia 8 – Snapdragon 660, а аппаратной основой Nokia 9 стал топовый процессор Snapdragon 835. Таким образом, Nokia 2 относится к начальному уровню, Nokia 7 и 8 — к среднему, а Nokia 9 должен стать флагманом.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 9 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 или 12 Мп, сканером отпечатков пальцев. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Дебют Nokia 9 ожидается во третьем квартале 2017 года, то есть между июлем и сентябрем.