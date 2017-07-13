В Geekbench засветился смартфон Samsung с Snapdragon 840

Смартфон Samsung под кодовым наименованием SM-G9600 засветился в тесте Geekbench. Вероятно, что речь идет о Galaxy S8 Mini или S8 Lite; по крайней мере, в этом уверен Роланд Квандт (Roland Quandt), известный по многочисленным сливам.

Устройство, судя по всему, оснащено чипом Snapdragon 840 (sdm840) с 4-ядерным процессором (частота 1,77 ГГц, в одноядерном тесте показывает результат в 1782 балла, а в многоядерном 4212 баллов). Флагманские Galaxy S8 и S8+, напомним, получили мощный Snapdragon 835 с 8-ядерным "сердцем".

Что касается SM-G9600, то гаджет работает на Android 7.1.2 и может похвастаться 4 ГБ оперативной памяти.

Учитывая, что модельный номер S8 SM-G950, а обозначение SM-G9500 используется только в Китае, S8 Mini/S8 Lite с номером SM-G9600 может выйти только в Поднебесной.