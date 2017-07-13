Xiaomi выпускает белый флагман Mi 6

Компания Xiaomi выпускает с завтрашнего дня новую вариацию своего флагманского смартфона Mi 6. С момента изначального запуска Xiaomi Mi 6 в апреле, компания сделала доступными в продаже три версии — черную, синюю и керамическую. Теперь к ним присоединяется Xiaomi Mi 6 в белом корпусе.


Также как и черная с синей версии, белая вариация будет доступна с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, по цене 368 и 427 долларов США, соотвественно.

Отметим, в России Xiaomi Mi 6 стал доступен с 4 июля 2017 года по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня

5 мая

Объявлена российская цена Xiaomi Mi 6

29 июня

Объявлена российская цена Xiaomi Mi Note 2 с изогнутым дисплеем

25 апреля

Огромный Xiaomi Mi Max 2 выдержит более двух суток разговоров

25 мая
Из рубрикиТелефоны
Смарт-часы ASUS ZenWatch 3 начали обновляться до Android Wear 2.0
Google Pixel XL 2 показался на рендере в серебристом цвете
Oukitel анонсировала смартфон K3

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28