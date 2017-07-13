Xiaomi выпускает белый флагман Mi 6

Компания Xiaomi выпускает с завтрашнего дня новую вариацию своего флагманского смартфона Mi 6. С момента изначального запуска Xiaomi Mi 6 в апреле, компания сделала доступными в продаже три версии — черную, синюю и керамическую. Теперь к ним присоединяется Xiaomi Mi 6 в белом корпусе.





Также как и черная с синей версии, белая вариация будет доступна с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, по цене 368 и 427 долларов США, соотвественно.

Отметим, в России Xiaomi Mi 6 стал доступен с 4 июля 2017 года по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.