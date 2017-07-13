Xiaomi Redmi 5 засветился в подробностях на пресс-изображениях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка изображений, проливающая свет на технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi 5, который пока не был представлен официально.


Xiaomi Redmi 5 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой станет либо Qualcomm Snapdragon 630 (с 4 ГБ RAM), либо 625 (с 3 ГБ RAM). Аккумулятор станет немного менее емким — 3680 мАч вместо 4100 мАч, присутствовавших в Redmi 4.


Поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0, есть сканер отпечатков пальцев. Xiaomi Redmi 5 работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.0.

Предусмотрены следующие конфигурации:

  • 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти — $126/€110
  • 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $153/€134
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — $162/€142
Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi 5

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