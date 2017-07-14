EMUI 6.0 от Huawei основывается на Android 8.0
Фирменная оболочка EMUI 6.0 от китайского производителя смартфонов Huawei основывается на Android 8.0. Об этом сообщили сами представители компании. Сейчас EMUI 6.0 находится в активной стадии разработки, однако на скорый релиз рассчитывать не стоит — сначала нужно дождаться хотя бы Android 8.0.
Предположительно, первые смартфоны с EMUI 6.0 появятся в начале 2018-го года. Использоваться она будет не только на моделях Honor, но и на других устройствах Huawei.
Разработчики пообещали высокую скорость работы и повышенную производительность оболочки.
ИсточникGizmochina