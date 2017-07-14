В Geekbench засветился возможный Samsung Galaxy S9

Смартфон Samsung Galaxy S9 появится только в следующем году, поэтому вызывает удивление тот факт, что гаджет уже засветился в базе данных Geekbench. Новинка оснащается еще не анонсированным чипом Snapdragon 845 (sdm845) с 4-ядерным процессором, работающим на частоте 1,78 ГГц. Утверждается, что SoC создается по 7 нм технологическому процессу на заводах TSMC, а не Samsung (корейский гигант пока не готов к 7 нм).

Гаджет под модельным обозначением SM-G9650, судя по данным Geekbench, работает на Android 7.1.2 и оснащается всего 4 ГБ оперативной памяти. Вероятно, что в будущем эти параметры изменятся.

По слухам, Galaxy S9 имеет кодовое название Star, а S9 Plus – Star 2. Кроме чипа от Snapdragon предусмотрена версия с чипом Exynos, созданном по 8 нм технологическому процессу.