Nexus 6P и 5X не получат важную функцию Android O

Компания Google подтвердила, что смартфоны Nexus 6P производства Huawei и 5X производства LG не получат одну из фич готовящейся к выпуску операционной системы Android O, сейчас находящейся на стадии тестирования.





Речь идет о кодеке aptX для интерфейса Bluetooth, обеспечивающем передачу высококлассного звука беспроводным методом. Пользователи пожаловались на Google Issue Tracker, что Nexus 6P и 5X не поддерживают стриминг aptX Bluetooth.

На жалобу разработчик из Google ответил, что данная проблема будет оставлена без решения и объяснил это тем, что кодеки aptX и aptX HD не поддерживаются на Nexus 6p и Nexus 5X, только на более свежих устройствах.