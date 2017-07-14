Безрамочный Huawei Honor Note 9 засветился на фото

В сети появилось изображение, судя по всему, демонстрирующее наследника прошлогоднего смартфона-гиганта Huawei Honor Note 8. Его опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.





Судя по изображению, Honor Note 9 следует последним модным тенденциям и оснащен практически безработным дисплеем с небольшими кромками сверху и снизу.

Напомним, анонс 6,6-дюймового Honor Note 8 состоялся в прошлом году в августе. Его наследник может дебютировать в конце июля и выйти в продажу немногим позднее.

Что качается характеристик, то в Honor Note 9 ожидается процессор Kirin 960, как у флагманского Honor 9, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, операционная система Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.