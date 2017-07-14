Samsung показала потенциальный дизайн Galaxy Note 8

Компания Samsung могла случайно показать дизайн готовящегося к выходу наследника Galaxy Note 7. Изображение было опубликовано через официальный аккаунт Samsung Exynos‏ в записи, продвигающей процессор Exynos 8895.





На изображении представлен смартфон с минимальной верхней кромкой над дисплеем и без кнопок сбоку. По мнению специалистов, это может и не быть финальный вариант внешнего вида Galaxy Note 8, но дает представление о том, что нас ожидает.

По предварительной информации, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display со соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, Infinity Display с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке. Анонс может состояться 23 августа на мероприятии Galaxy Note Unpacked 2017 в Нью-Йорке, за неделю до выставки IFA 2017 в Берлине.