Meizu Pro 7 Plus сравнили с Meizu Pro 7 на фото

Китайские источники поделились новыми фото и подробностями о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, которые пока не были представлен официально.





Как можно заметить на фото, один из смартфонов имеет большие размеры. Именно он и есть Meizu Pro 7 Plus , а меньший аппарат — Meizu Pro 7. На фото видно главную особенность Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus — вспомогательный 2-дюймовый дисплей на задней панели, причем во включенном состоянии. У Meizu Pro 7 Plus дисплей, определенно, цветной, он отображает игру Pac Man.

Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink. Ряд фото и даже видео демонстрируют цветной дисплей в действии, но другие источники настаивают именно на E-ink.

Второй особенностью станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus установлен чипсет Exynos 8895, предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составляет 486 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.