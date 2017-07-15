Samsung Galaxy C10 с двойной камерой засветился на фото

В сети появилась пара живых фотографий, на которых показан готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy C10, пока не представленный официально. Их опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.

Как ожидается, его дебют состоится в третьем квартале 2017 года. Galaxy C10 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой, если, конечно, его не обгонит Galaxy Note 8. На фото можно увидеть двойную камеру на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Ряд источников отмечает, что в двойной камере будут использоваться ширококугольный и телефото- модули. Также можно отметить порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, на боковой грани — аппаратную кнопку для запуска голосового помощника Bixby.

Стартовая цена для базовой версии Samsung Galaxy C10 с 64 ГБ встроенной флеш-памяти составит 3499 китайских юаней, то есть около 515 долларов США.