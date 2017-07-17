Продажи iPhone 7 в России упали до исторического минимума

Продажи iPhone 7 в России снизились до рекордного минимума. Эксперты считают, что это связано со скорым анонсом и выходом следующей модели iPhone 8. Гаджет ожидают осенью. Поддержать продажи на высоком уровне не удалось, несмотря на снижение стоимости.

iPhone 7 сейчас можно купить значительно дешевле, чем на старте, а за iPhone 7 Plus с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ просят всего 53 000 рублей. А самая простая версия iPhone 7 с накопителем на 32 ГБ сейчас доступна дешевле 45 000 рублей.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.