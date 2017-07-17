Телефон Nokia 105 представлен официально

Компания HMD Global представила новый телефон Nokia 105. Это простая кнопочная модель "на каждый день" представляет собой перезапуск телефона Nokia 105 еще от Microsoft, который вышел в 2015 году.





Особое внимание производитель обращает на "выдающееся" время работы от одной подзарядки зарядки, увеличенный экран и новую клавиатуру. Телефон оснащается 1,8-дюймовым цветным экраном с разрешением QQVGA, по 4 МБ оперативной и встроенной флеш-памяти и светодиодным фонариком.

Память телефона позволяет хранить до 500 текстовых сообщений и до 2000 контактов. Помимо прочего, Nokia 105 может работать до 15 часов в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания всего от одной зарядки. Обновленная модель оснащена встроенным FM-радио и заряжается с использованием стандартного кабеля Micro USB (USB 2.0). Размеры составляют 112 x 49,5 x 14,4 мм, а вес — 73 грамма.

На телефон предустановлены Змейка, Doodle Jump и Crossy Road. Nokia 105 будет доступен в версиях с одной и двумя SIM-картами в матовых синем, белом и черном цветах. Ориентировочная цена составит 14,5 и 15 долларов США, соответственно за версии с одной и двумя SIM-картами.