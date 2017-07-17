Телефон Nokia 130 представлен официально

Компания HMD Global представила новый телефон Nokia 130. Это простая кнопочная модель с камерой и Bluetooth представляет собой перезапуск телефона Nokia 130 еще от Microsoft, который вышел в 2014 году.


Nokia 130 оснащается 1,8-дюймовым цветным экраном с разрешением QQVGA, VGA-камерой, FM-радио и светодиодным фонариком, аккумулятора на 1020 мАч, 4 МБ оперативной и 8 МБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками формат microSD объемом до 32 ГБ, поддерживается интерфейс Bluetooth.

Обновленная модель заряжается с использованием стандартного кабеля Micro USB (USB 2.0). Nokia 105 может работать до 44 часов в режиме прослушивания FM-радио и до месяца в режиме ожидания всего от одной зарядки. Размеры составляют 111,5 x 48,4 x 14,2 мм, а вес.

Nokia 130 будет доступна в версии с двумя SIM-картами, в красном, черном и сером цветах по цене 21,5 долларов США.

Источник
Nokia
Теги
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