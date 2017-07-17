Nokia 8 с двойной камерой Carl Zeiss засветился на рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендер и рассказал подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 8.





По данным источника, HMD Global вскоре представит смартфон флагманского уровня. Им-то и станет Nokia 8. Смартфон по дизайну напоминает выпущенные ранее Nokia 3, 5 и 6, но более высококлассный.

Nokia 8 базируется на типовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Как ожидается, смартфон дебютирует 31 июля 2017 года и выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубы и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 589 евро.