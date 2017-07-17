Смартфон Panasonic P55 Max получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Panasonic выпустила в Индии смартфон P55 Max. Это недорогая модель в металлическом корпусе и с емким аккумулятором, цена составляет порядка 132 долларов США.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), камерами на 5 и 13 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения microSD.

Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Размеры составляют 152 х 77,6 х 8,7 мм при весе в 180 граммов.