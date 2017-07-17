Рассекречена цена Samsung Galaxy S8 Active

Компания Samsung в ближайшее время выпустит смартфон Galaxy S8 Active. По данным профильного ресурса PhoneArena, выход Samsung Galaxy S8 Active может состояться уже "в любой момент".


Также источник уточнил стоимость смартфона. С наибольшей вероятность, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.

Согласно более ранним утечкам, в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус. Согласно данным бенчмарка Geekbench, смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Дебют может состояться в июне.

Источник
PhoneArena
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Active

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