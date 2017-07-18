Caviar запускает Nokia 3310 и iPhone 7 из "валирийской стали"

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске коллекции Nokia 3310 и iPhone 7 из "валирийской стали", приуроченную в запуску нового сезона сериала "Игра Престолов".


Тематические Nokia 3310 и iPhone 7 получили корпуса из титана с гравировкой под "валирийскую сталь", из которой был создан меч Эддарда Старка "Лед". Узор валирийской стали этого меча был воссоздан дизайнерами по кадрам фильма, а также по иллюстрациям к книжной серии таких мастеров как Майкл Комарк и некоторых других.

Телефон Nokia 3310 также дополнен позолоченным гербом Дома Старков. iPhone 7 получил все перечисленные выше особенности, плюс барельеф Железного Трона.

В рамках лимитированной коллекции будет выпущено по 99 экземпляров моделей на основе Nokia и iPhone 7. Стоимость варианта Game of Thrones на iPhone 7 стартует от 199 000 рублей, Nokia 3310 Game of Thrones — 149 000 рублей.

Источник
Caviar
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смартфон телефон фейспалм iPhone 7 Caviar Nokia 3310

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