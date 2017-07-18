На видео показали концепт Google Pixel XL 2

На проошлой неделе портал Android Police опубликовал рендер и подробную информацию о будущем смартфоне Google Pixel XL 2. Отмечалось, что изображение основано на информации от источников, которые считаются авторами Android Police "чрезвычайно надежными".

На основе рендера Concept Creator выложил полноценное видео на YouTube на 1,5 минуты. Нам нем смартфон можно рассмотреть со всех сторон.

По данным Android Police, смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем производства LG с соотношением сторон 2:1 практически во всю переднюю панель. Еще одной особенностью станет "сжимаемая" кромка в стиле флагманского HTC U11. Она позволит взаимодействовать со смартфоном, просто сжимая корпус.

Согласно более ранним утечкам, модель Pixel XL 2 под кодовым названием Taimen (таймень) получит 5,99 дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) от LG. Смартфон получит более тонкие рамки вокруг дисплея по сравнению с оригинальным Pixel XL. Дизайн окажется сходным — двухцветная задняя панель с металлическая в нижней части и стеклянная в верхней. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет единственной опцией.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.