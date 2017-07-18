Производитель аксессуаров показал Samsung Galaxy S8 Active

Благодаря производителю аксессуаров для электроники Omoton в сети появилось изображение готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S8 Active. Рендер появился в описании защитного стекла для смартфона в онлайн-магазине Amazon.





Стоит отметить, что срок начала поставок для стекла установлен на 1 августа. Это еще раз подтверждает более ранние слухи о том, что Samsung представит Galaxy S8 Active в самое ближайшее время.

Согласно более ранним утечкам, в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус. По информации из бенчмарка Geekbench, смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. С наибольшей вероятность, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.