Samsung оснастит Galaxy S9 дисплеем как у Galaxy S8

Следующее поколение флагманских смартфонов Samsung унаследует дисплей во всю переднюю панель как у флагманов 2017 года, Galaxy S8 и Galaxy S8+. Об этом сообщило корейское издание The Investor.


По данным анонимных источников в индустрии, корейский производитель проинформировал Samsung Display, свое подразделение, занимающееся экранами, о технических характеристиках дисплеев Galaxy S9.

Базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а Galaxy S9+ — 6,22 -дюймовый. Размер соответствует текущему поколению, alaxy S8 и Galaxy S8+. Экраны также унаследуют параметры Infinity Display — соотношение сторон, изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу, отсутствие домашней кнопки на передней панели.

Также по данным источников, Samsung с большой вероятность попробует внедрить экранный сканер отпечатков пальцев в Galaxy S9, эта технология была признана производителем незрелой для Galaxy S8.

Источник
The Investor
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S9

Комментарии

Материалы по теме

8 фишек нового смартфона Samsung Galaxy S8

31 марта

Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

30 марта

Samsung официально представила более мощный Galaxy S8+

7 апреля

Обзор Samsung Galaxy S8+: ничего лучше пока нет

3 мая

Стартовали международные продажи Samsung Galaxy S8 и S8+

21 апреля

Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России

28 апреля
Из рубрикиТелефоны
Сбой OnePlus 5 не позволяет дозвониться в экстренные службы
Производитель аксессуаров показал Samsung Galaxy S8 Active
Xiaomi Mi 5X с двойной камерой дебютирует 26 июля

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 30