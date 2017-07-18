Samsung оснастит Galaxy S9 дисплеем как у Galaxy S8

Следующее поколение флагманских смартфонов Samsung унаследует дисплей во всю переднюю панель как у флагманов 2017 года, Galaxy S8 и Galaxy S8+. Об этом сообщило корейское издание The Investor.





По данным анонимных источников в индустрии, корейский производитель проинформировал Samsung Display, свое подразделение, занимающееся экранами, о технических характеристиках дисплеев Galaxy S9.

Базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а Galaxy S9+ — 6,22 -дюймовый. Размер соответствует текущему поколению, alaxy S8 и Galaxy S8+. Экраны также унаследуют параметры Infinity Display — соотношение сторон, изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу, отсутствие домашней кнопки на передней панели.

Также по данным источников, Samsung с большой вероятность попробует внедрить экранный сканер отпечатков пальцев в Galaxy S9, эта технология была признана производителем незрелой для Galaxy S8.