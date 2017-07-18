Яндекс запустил кэшбэк за платежи на своих сервисах

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги запустила кэшбэк за платежи на сервисах Яндекса. Проще говоря, Яндекс.Деньги начали возвращать пользователям часть суммы, потраченной на сервисах Яндекса: Такси, Афише, Маркете, Недвижимости, Автобусах, Диске, Здоровье, Музыке, Парковках или Авто.ру.





Кэшбэк составляет 10% и поступает на счет пользователя сразу же. Как обещают разработчики, Яндекс.Деньги начислят кэшбэк при любом способе оплаты: из электронного кошелька, с привязанной к нему карты, с пластиковой или виртуальной карты Яндекс.Денег, через системы бесконтактных платежей Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

Бонус действует и для пластиковых карт Яндекс.Денег, которые пользователи выпустили уже давно. Если какой-либо сервис предлагает кэшбэк 5% и платеж на нем подпадет под новую акцию, то сумма возврата автоматически увеличится до 10%.