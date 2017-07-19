Samsung извлечет 157 тонн драгоценных металлов в процессе переработки Galaxy Note 7

Samsung заявила, что извлечет более 157 тонн драгоценных металлов (меди, кобальта, золота, серебра) в процессе переработки смартфона Galaxy Note 7. 

Напомним, что некоторые Galaxy Note 7 переродились в виде смартфонов Galaxy Note FE с уменьшенной до 3200 мАч батареей. Остальные же будут разобраны, процесс переработки стартует до конца июля. Некоторые компоненты используют заново. Например, AMOLED-дисплеи, полупроводники памяти, модули камер. Кое-что в будущем пригодится для ремонта Galaxy Note FE, другие детали продадут. 

Над переработкой Galaxy Note 7 Samsung будет работать совместно с местными и зарубежными предприятиями. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 7

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