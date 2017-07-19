ASUS ZenFone 4 могут представить 17 августа

Судя по информации прямиком из Тайваня, смартфон ASUS ZenFone 4 будет официально представлен в августе. Ранее об этом уже писало авторитетное местное издание DigiTimes. Более того, названа точная дата. Утверждается, что 17 августа ASUS покажет сразу несколько устройств 4-ой серии. А именно ZenFone 4 (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006).

Что касается дебюта в Европе, то, по всей вероятности, он случится в сентябре. 

Отметим, что первая модель серии — ZenFone 4 Max, уже была официально представлена. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны ASUS ZenFone 4

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