ASUS ZenFone 4 могут представить 17 августа

Судя по информации прямиком из Тайваня, смартфон ASUS ZenFone 4 будет официально представлен в августе. Ранее об этом уже писало авторитетное местное издание DigiTimes. Более того, названа точная дата. Утверждается, что 17 августа ASUS покажет сразу несколько устройств 4-ой серии. А именно ZenFone 4 (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006).

Что касается дебюта в Европе, то, по всей вероятности, он случится в сентябре.

Отметим, что первая модель серии — ZenFone 4 Max, уже была официально представлена.