Новый iPhone SE может дебютировать в августе

Компания Apple может представить следующее поколение компактного iPhone SE в августе 2017 года. Об этом сообщил профильный французский ресурс iGeneration со ссылкой на анонимный источник.





По данным источника, Apple планирует провести осенний запуск нового поколения iPhone в два этапа. Первый анонс состоится в самом конце августа, на нем ожидается дебют доступной версии смартфона "типа SE" по цене около 399 евро. Отметим, что текущее поколение iPhone SE предлагается сейчас во Франции по цене от 489 евро.

Второе мероприятие назначено не на сентябрь, как ожидалось ранее, а на октябрь. На нем-то и будет представлен долгожданный высококлассный iPhone 8, о котором ходит столько слухов.