LG V30 засветился в GeekBench

Смартфон LG V30 засветился в бенчмарке GeekBench со стандартными для современных флагманов характеристиками, а именно чипом Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти (впрочем, некоторые производители уже перешли на 6 ГБ). Гаджет работает на последней версии Android Nougat (7.1.2) и в многоядерном тесте показывает результат в 6350 баллов (у Xiaomi Mi 6, для сравнения, 6700 баллов).

Дебют LG V30 должен состояться на пресс-конференции в Берлине 31 августа на выставке IFA 2017 в "нулевой" день. Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран.

Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.