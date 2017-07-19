Производитель чехлов показал LG V30

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску флагманского LG V30 опубликовал производитель Ringke у британского онлайн-ритейлера Mobile Fun.





Судя по всему, чехлы Rearth Ringke Onyx LG V30 Tough и Ringke Fusion LG V30 появились на сайте ритайлера раньше времени, поскольку довольно быстро были удалены из общего доступа, но изображения уже успели разлететься по сети.

Дебют LG V30 должен состояться на пресс-конференции в Берлине 31 августа на выставке IFA 2017 в "нулевой" день. Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран.

Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.